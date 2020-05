"Mathieu van der Poel heeft nog een mooi aantal doelen dit seizoen"

"Mathieu zal misschien maar 10 crossen rijden"

"De winter zal wel korter worden, dat klopt. Voor jongens die dubbelen zoals Van der Poel of Van Aert zal de winter beperkt zijn. De rest van onze ploeg moet wel direct aan de bak in het veld, maar Mathieu zal misschien maar 10 crossen rijden."

"We zijn al zeker van 5 monumenten. Daarmee heeft Mathieu van der Poel toch een aantal mooie doelen. Het peloton zal in het najaar ook veel meer verdeeld zijn dan normaal. Er zullen zeker opportuniteiten komen die we niet zullen laten liggen."

Hoe zien de komende maanden eruit voor Alpecin-Fenix? "Met 1 augustus hebben we onlangs een streefdatum gekregen. Nu zijn we nog een paar weken in relatieve rustmodus en dan kunnen we opbouwen naar augustus", zegt Christoph Roodhooft.

Mathieu is jong en heeft nog wat jaren voor de boeg, terwijl de grote vedetten in het mountainbike allemaal een dagje ouder worden.

"Mathieu beseft ook dat het de afwisseling is tussen de drie disciplines die hem aan de gang houdt. Alles ligt hem nauw aan het hart. Dat is een luxeprobleem."

"Met door te gaan tot 2024 creëert hij voor zichzelf ook wat rust. Hij heeft nu een paar WK's om zijn doelen te realiseren. Zijn doel voor 2024? Olympisch kampioen worden. Hij is jong en heeft nog wat jaren voor de boeg, terwijl de grote vedetten in het mountainbike allemaal een dagje ouder worden."

Mathieu van der Poel liet gisteren weten dat hij tot 2024 ook wil blijven mountainbiken. "Daar ben ik echt blij om", vertelt Christoph Roodhooft. "Ik vind mountainbike een heel aangename en complete sport. Die Wereldbekers zijn altijd hoogtepunten in het seizoen en Mathieu haalt ook resultaten. Het is echt leuk."

"WorldTour is uiteindelijk onze ambitie"

Verschillende teams hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis. Hoe overleeft Alpecin-Fenix? "De sponsors reageren voorlopig goed. We steunen elkaar en proberen de doelstellingen als ploeg in te vullen. We waren het seizoen goed gestart met twee wereldtitels. Dat hebben we al wel", zegt Christoph Roodhooft.

Broer Philip treedt hem bij: "We volgen de situatie samen met onze sponsors op. Het zijn geen moeilijke gesprekken, de inhoud is wel moeilijk. We gaan de lastige onderwerpen niet uit de weg. Richting toekomst heb ik niet het gevoel dat er voor ons een probleem is."

Ligt de toekomst van de ploeg in de WorldTour? Christoph Roodhooft: "Vorig jaar hebben we al een halve kans gehad, maar die hebben we laten varen. Het brengt ook verplichtingen mee die soms niet evident zijn, al is het uiteindelijk wel onze ambitie."