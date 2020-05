Wouter Biebauw: "Jammer dat het slecht afgelopen is voor Roeselare"

"Het was al een tijdje zoeken en we wisten dat het moeilijk zou worden, maar vorige week hadden we nog hoopvolle signalen gekregen dat er opnieuw kapitaal geïnjecteerd werd. Dat is ook effectief gebeurd en dan is de ontgoocheling toch nog wat groter dat dat niet voldoende was om het BAS te overtuigen", vertelt Wouter Biebauw aan Sporza.

"Alles is betaald en de meeste schulden zijn vereffend, maar het probleem lag blijkbaar vooral bij de garantie voor het budget van volgend seizoen. Dat geld moet op een rekening staan, enkel die garantie is niet voldoende. En het BAS baseeert zich op de documenten waarover ze beschikken."

"Het is jammer dat het slecht afgelopen is. We hadden het gevoel dat we ons door een moeilijk moment heen geslagen hadden en dat het toch nog goed zou aflopen."