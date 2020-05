Vanhaezebrouck: "Doel was volgend seizoen opnieuw aan de slag te gaan"

"Eigenlijk was het de bedoeling om volgend seizoen opnieuw aan de slag te gaan als trainer. De huidige omstandigheden betekenen dat ik wellicht nog eventjes in de rol van analist zal verder werken."

"Het gaat over een ingreep van niet dringende aard. Die zou oorspronkelijk uitgevoerd worden tegen het begin van het nieuwe voetbalseizoen, maar zal nu pas voor augustus of september zijn, denk ik. Daardoor is alles opgeschoven."

Een half jaar later volgt een carrièreswitch. Voor het huidige voetbalseizoen gaat hij aan de slag als analist op televisie en in de krant. Een tijdelijke carrière, die door een medische ingreep nog wat langer zal duren.

16 december 2018: Enkele uren na de 2-1-nederlaag op Cercle Brugge, bedankt Anderlecht trainer Hein Vanhaezebrouck voor bewezen diensten. Vanhaezebrouck is op dat moment ruim een jaar in paars-witte loondienst, maar krijgt het zwalpende team moeilijk aan de praat. Anderlecht is vierde.

Instappen in januari? Misschien omdat er dan een voorbereidingsperiode is. Die periode is wel korter, maar het is tenminste niet van de ene dag op de andere inspringen.

Hein Vanhaezebrouck zal zich niet zomaar in een avontuur als trainer storten. Hij voelt zich duidelijk goed in zijn rol van analist, die minder stresserend is.

"Als trainer ben je bezig van 's ochtends tot 's avonds. En ik ben niet de man van half werk. Ik wil niet vanuit mijn bureau alles overschouwen. Zo werkt het niet. Ik ben iemand van het veldwerk, die zelf impact moet hebben op het gebeuren. Vandaar zal het niet voor volgend seizoen zijn."

Al is het wijs in het voetbal met twee woorden te spreken. Voetbalbloed kruipt waar het niet gaan kan en een trainersontslag tijdens het seizoen is snel gebeurd. "Of ik zou instappen in januari?"

"Ik weet het niet. Misschien in januari wel omdat er dan opnieuw een voorbereidingsperiode is tijdens de winter. Die periode is dan wel korter, maar het is tenminste niet van de ene dag op de andere inspringen. Het kan evengoed pas voor het seizoen erna zijn."