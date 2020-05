Titelverdediger Richard Carapaz: "Wil mijn Giro-succes herhalen"

Richard Carapaz kroonde zich vorig jaar tot eerste Ecuadoraanse winnaar ooit van een grote ronde. In de eindstand hield hij Vincenzo Nibali en Primoz Roglic achter zich. De Giro-winst leverde hem een transfer van Movistar naar INEOS op.

"Nadat ik de Giro had gewonnen, waren het gekke tijden hier in Ecuador", zegt Carapaz, die in eigen land als een volksheld werd onthaald. "De mensen waren heel trots op mij en vereenzelvigden zich met mij. Iedereen voelde zich deel van mijn succes."

"Er veranderde veel voor mij en ik werd beroemd. Dat was aanvankelijk niet eenvoudig om mee om te gaan maar ik probeer er de voordelen van in te zien. De jonge talenten in mijn wielerschool doen het goed. Het land is aan het veranderen en iedereen droomt van succes."