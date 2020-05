Stefan Everts in Facebook Live: "Hopelijk nog wat crossen dit jaar"

"Corona zal ook in motorcross zijn sporen nalaten"

Vandaag werd de nieuwe MXGP-kalender bekendgemaakt. Maar hoe realistisch is het dat we dit jaar nog ronkende motoren zullen horen? "Dat blijft toch een beetje bang afwachten", zegt Stefan Everts.

"De 1e GP is nu in Rusland, begin augustus. Ik denk dat dat niet haalbaar is. Ze willen graag nog 18 GP's organiseren dit jaar. Dat lijkt me voor kerstmis niet haalbaar. Hopelijk kunnen we nog enkele crossen doen dit jaar. Ik denk dat het goed zou zijn om alles in Europa te houden en een ingekort seizoen te maken. Zelfs al zijn er nog maar 5 crossen, dat zou al heel goed zijn."

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de motorcrosswereld? "Het zal sowieso zijn sporen nalaten. Ik verwacht dat de budgetten kleiner zullen zijn. Misschien rijden we wel met dezelfde motoren volgend seizoen, want de ontwikkeling van nieuwe onderdelen ligt immers ook al een tijdje stil."

"De coronamaatregelen? Op de motor zelf op het circuit maakt het niet zoveel uit. We dragen een pak en een helm en we hebben niet meteen kort contact. Maar in de entourage moet er natuurlijk wel afstand gehouden worden, net zoals iedereen dat moet doen. Hopelijk is het snel achter de rug en kunnen we weer leven en trainen zoals normaal."