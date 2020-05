Stefan Everts: "De rest van mijn leven nog zo afzien? Wil er niet over nadenken"

Is Everts bang om besmet te geraken met het coronavirus? "Als ik in reportages zie hoe de mensen afzien in de ziekenhuizen, zou ik dat virus toch niet willen hebben."

"Ik weet perfect wat die mensen moeten doorstaan als ze terugkomen uit een coma van minstens 2 à 3 weken. Je bent dan niks meer, alles is dan weer weg. Ik krijg flashbacks naar een jaar geleden als ik die reportages zie."