Sonck: "Kijk niet uit naar voetbal zonder publiek, maar ga toch kijken"

"Voetbal in Duitsland is één groot feest"

"Wat de Bundesliga zo mooi maakt, is de uitstraling van de

“Tradizionsvereine”, de traditieclubs, zoals er in Duitsland tientallen zijn,

allemaal met een hondstrouwe aanhang", vindt Wesley Sonck.

"Voetbal in Duitsland is , meer dan in andere landen, een echt familiegebeuren", pikt Filip Daems in. "De supporters van beide ploegen lopen gewoon door mekaar en nooit zijn er problemen. Voetbal in Duitsland is één groot feest."

"Het is niet toevallig in Duitsland dat de supporters de meeste aandelen in handen hebben van hun favoriete clubs, daardoor is de verbondenheid nog groter."



Sonck: "De Premier league verkoopt zich beter. Daarom is de uitstraling van de Engelse competitie nog groter dan de Duitse. Maar wat spelbeleving, sfeer en kwaliteit van het voetbal betreft, staat de Bundesliga minstens op hetzelfde niveau."