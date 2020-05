Sebastian Vettel en Ferrari gaan uit mekaar: "Gun het team alle succes"

Ferrari: "Samen beslist"

"Het was geen gemakkelijke knoop om door te hakken, gezien de grote waarde van Sebastian als rijder en als persoon. Er is geen specifieke reden voor deze beslissing, behalve dat we samen in alle vriendschap tot het besef zijn gekomen dat het tijd is om de wegen te laten scheiden om zo onze respectievelijke doelen te bereiken."

Vettel: "Gun Ferrari alle succes"

Volgens Sebastian Vettel zelf spelen financiële motieven geen rol in de beslissing om de samenwerking te beëindigen. "Het financiële had geen belang in deze gezamenlijke beslissing. Dat is niet hoe ik denk wanneer er keuzes moeten worden gemaakt en dat zal het ook nooit zijn", onderstreept de Duitser, die naar de coronacrisis verwijst.

"Wat er zich de voorbije maanden heeft afgespeeld, is voor velen een reden om na te denken over wat de echte prioriteiten in het leven zijn. Je moet je aanpassen aan de veranderde situatie. Ikzelf ga deze tijd gebruiken om na te denken over wat echt belangrijk is als het over mijn toekomst gaat."

"Ferrari neemt een speciale plaats in de Formule 1 in en ik gun hen alle succes", vervolgt Vettel, die met de Italianen 14 GP's won. "Ik wil de hele Ferrari-familie en alle tifosi over de hele wereld bedanken voor de steun de voorbije jaren. Ik hoop met Ferrari nog een aantal mooie momenten te beleven, zoals al eerder is gebeurd."