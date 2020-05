RWDM-voorzitter Dailly: "Wij zijn zeker klaar voor 1B"

"We hebben de voorbije 5 jaar heel hard toegewerkt naar dit moment. Ik vind het dan ook fantastisch nieuws. Voor RWDM, voor Molenbeek, voor iedereen die ons een warm hart toedraagt, in het bijzonder de supporters, maar ook voor het Brusselse voetbal."

"Maar we zullen zien wat er vrijdag beslist wordt", houdt de voorzitter een slag om de arm. "Structureel zijn we er wel klaar voor. Zo'n licentie voor 1B krijg je niet zomaar. We krijgen die licentie al twee jaar op rij. Dus ja, we zijn er zeker klaar voor."

RWDM is een echte traditieclub die in 1975 zelfs de landstitel mocht vieren, maar mondjesmaat ging het bergaf met de Brusselse club en in 2003 strandde het schip. Maar de naam RWDM werd geadopteerd en sinds enkele jaren gaat het weer bergop, onder impuls van voorzitter Thierry Dailly. Nu lijkt de club klaar voor de stap naar 1B.

De ambities zijn voorlopig bescheiden. "We lopen nog een paar stappen achter op topploegen als pakweg Union en Westerlo. Die staan al wat verder in hun uitbouw. Het wordt voor ons zaak om zoals elk jaar te groeien en te verbeteren", klinkt het.



"We hebben gezonde ambitie, willen de uitdager zijn en zullen vechten voor wat we waard zijn. RWDM heeft zijn plaats in 1B. We zijn een traditieclub die een meerwaarde kan zijn voor het Belgisch voetbal. Dat merk ik nu al aan de reacties die ik vanuit de voetbalwereld krijg."

RWDM wil ook graag inzetten op de eigen jeugd. "Dat is onze grootste troef, maar daar ligt onze grootste uitdaging ook. Heel veel van onze jeugdteams speelden kampioen in hun reeks. Nu moeten we ervoor zorgen dat zij ook die stap naar het profvoetbal kunnen zetten. De jeugd zal kansen krijgen. Dat is mijn grote droom."