RETRO GIRO: Bart De Clercq wint bergop na thriller: "Ze kwamen als gekken aangespurt"

"Was nooit m'n bedoeling om profrenner te worden"

"Als iemand me 2 jaar voor die Giro van 2011 verteld had dat ik ooit wielerprof zou worden, had ik die gek verklaard", vertelt Bart De Clercq, die pas op zijn 22e begon te koersen.



"Het was nooit mijn bedoeling om prof te worden. Laat staan dat ik ooit had gedacht dat ik een rit zou winnen in een grote ronde. Ik speelde altijd met het idee om turnleraar te worden."



Maar het ging snel. De Clercq werd in 2011 prof bij de Lotto-ploeg en mocht als groentje meteen mee naar de Giro.



"Op vrijdag de 13e (mei) kregen we de eerste echte bergrit voorgeschoteld. Vooraf dachten we dat de klassementsmannen vol voor de ritzege zouden gaan, maar het liep uiteindelijk anders."

"Op de slotklim naar Montevergine di Mercogliano probeerde mijn ploegmaat Francis De Greef 2 keer weg te rijden uit het favorietenpeloton. Ik had meer succes bij mijn poging op zo’n 7 km van de streep."

"Maar aan winnen dacht ik niet. Mijn voorsprong was nooit veel meer dan 30 seconden. Als ze in de achtergrond 1 keer op het gaspedaal zouden staan, zou er niet veel meer overschieten van mijn bonus. Maar ze bleven wachten."