Overzicht licenties: wie mag volgend seizoen waar aantreden?

17 clubs kregen meteen hun licentie

Van de 24 profclubs kregen slechts 17 clubs meteen groen licht van de Licentiecommissie. Zij mogen aantreden in 1A of 1B. De samenstelling van beide reeksen wordt komende vrijdag besproken op de Algemene Vergadering van de Pro League.

4 clubs kregen hun licentie via het BAS

2 clubs kregen geen licentie voor 1A/1B

1 club ging failliet

4 amateurclubs vroegen en kregen een proflicentie

De vrijgekomen plaatsjes in 1B (Lokeren, Virton en Roeselare) zullen ingenomen worden door clubs uit de amateurliga die met succes een proflicentie aanvroegen. De stand in 1e amateur bepaalt wie mag stijgen en wie nog in de wachtkamer zit.

Deinze: het ambitieuze Deinze werd uitgeroepen tot kampioen in 1e amateur en slaagde ook - gesteund door de financiële slagkracht van voorzitter Denijs Van de Weghe - met vlag en wimpel voor de controle van de Licentiecommissie.

Seraing: Seraing werd door de Licentiecommissie in eerste instantie teruggezet naar de 2e amateurklasse vanwege achterstallige betaling van spelerslonen, maar voor het BAS haalde het wel zijn slag thuis en kreeg het goedkeuring om in 1B te starten.

RWDM: ook RWDM kreeg net als Deinze meteen een vrijgeleide naar 1B van de Licentiecommissie, maar het moest hopen op heel wat afvallers bij de profclubs om daar te geraken. Nu er met Lokeren, Virton en Roeselare maar liefst 3 clubs wegvallen, lijkt ook RWDM een zekerheid voor 1B.