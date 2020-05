Mike Tyson post filmpje dat al 5,5 miljoen keer bekeken is: "I'm back!"

Op het filmpje is te zien hoe Tyson zich afbeult in de trainingszaal. Op het einde kijkt hij in de camera en spreekt hij de gevleugelde woorden "I'm back!".

5,5 miljoen mensen hebben de video intussen bekeken. Tyson postte het gisterenavond onze tijd op zijn account, met de boodschap "alles kan als je het slim aanpakt" erbij.

De 53-jarige Tyson stapt binnenkort wellicht weer in de ring. Hij zou het in een kamp voor het goede doel willen opnemen tegen Evander Holyfield, zijn voormalige concurrent.

Tyson ging in 2005 met pensioen. Hij werd de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de zwaargewichten toen hij in 1986, op zijn 20e, Trevor Berbick versloeg. Tyson zou 50 van zijn 58 profkampen winnen.