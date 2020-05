Louis van Gaal: "We zijn bezig aan een film over mij"

11 jaar na de vorige is er met "Louis van Gaal, de trainer en de totale mens" een nieuw biografie over de Nederlandse topcoach op de markt. "Ik was eerst niet overtuigd, maar ging overstag voor het idee om anderen over mij te laten schrijven en oordelen."

Sinds zijn vorige biografie, in 2009, beleefde Louis van Gaal als trainer nog enkele opvallende pieken (Bayern München en Oranje) en dalen (Manchester United). Toch stond hij niet te springen voor een nieuw boek over hem. "Ik was aanvankelijk niet overtuigd., maar ben pas overstag gegaan toen het idee werd opgeworpen om mensen over mij te laten schrijven en oordelen", vertelt Van Gaal in de radioshow "Langs de Lijn en omstreken". "De kritiek op het eerste boek was dat het in de ik-vorm was, wat ik zelf heel normaal vond want daarom is het een biografie. Om die kritiek te pareren zijn nu zelfs spelers uitgenodigd die ik weggestuurd heb. Sommige zaken herken ik niet, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid."

Over rol als adviseur: "Het heeft mij niet bevredigd"

Louis van Gaal is inmiddels 68 jaar en zinspeelde al een paar keer op een pensioen. Maar concreet maakte hij dat nog nooit, ook nu niet. "De kans dat ik nog iets doe in het voetbal is niet 0, maar wel heel klein. 5%. "Sinds ik gestopt ben bij Manchester United was ik wel een soort adviseur voor de Nederlandse bond. Er zijn zelfs mensen bij mij in Portugal langsgeweest, maar het probleem was dat ik zelf geen verantwoordelijkheid droeg. Het was aan hen om iets al dan niet over te nemen." "Uiteindelijk ben ik gestopt, omdat het de spuigaten uitliep. Ik was alleen maar bezig met kennisoverdracht. Dat heeft mij niet bevredigd."

De kans dat ik nog iets doe in het voetbal is heel klein. 5%. Louis van Gaal

"Eigenlijk is het voorbij"

Als Van Gaal opnieuw in het voetbal stapt, dan zal dat voor een job zijn die hij nog niet eerder deed. "Het moet uitdagend en aantrekkelijk zijn. Wat dan? Dat zeg ik niet. De kans is klein en dat wil ik zo houden, anders komen er morgen weer aanbiedingen." "Eigenlijk is het voorbij, zolang Truus en ik samen door het leven gaan. Maar wij kunnen ook corona krijgen en als Truus dan zou overlijden, dan is het weer een heel andere situatie." "Maar ik kan nu dingen doen, waar ik vroeger geen tijd voor had. Ik wil ook wel eens golfen of tennissen of een boek schrijven. Of aandacht hebben voor Truus en de kinderen en kleinkinderen. En we zijn ook bezig aan een documentaire of film."