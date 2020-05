Kris Wauters: "Het zou me niet verwonderen mocht Vettel er gewoon mee kappen"

Een complete verrassing is het niet, maar Sebastian Vettel (32) en Ferrari zetten na dit seizoen een punt achter hun verhaal. "Hij zegt in een statement dat het nu belangrijk is om na te denken over de zaken die echt van belang zijn. Misschien moeten we dus tussen de lijnen lezen", interpreteert Kris Wauters, commentator bij PlaySports.

"Het huwelijk tussen Sebastian Vettel en Ferrari stond in 2015 in de sterren geschreven, maar het einde van dat huwelijk eigenlijk ook", vertelt commentator Kris Wauters. "Sebastian Vettel wilde bij het zwalpende Ferrari iets à la Michael Schumacher doen, maar dat is hem niet gelukt. Fernando Alonso was er voor hem ook al niet in geslaagd om wereldkampioen te worden met Ferrari." "Dit seizoen klopte Charles Leclerc hem op alle fronten. Ferrari denkt dan natuurlijk na als een viervoudige wereldkampioen geklopt wordt door een 21-jarige snaak." "Het is duidelijk dat Ferrari alles inzet op Leclerc voor de toekomst en wat moet je dat aanvangen met een heel dure viervoudige wereldkampioen?" "Ik denk dat Ferrari hem nog wel een contract voor één jaar aan mindere voorwaarden heeft voorgesteld, maar Vettel is ook wel een beetje een rare vogel die van zichzelf vindt dat hij niet veel te bewijzen heeft. Hij voelt ook niet die drang om absoluut aan de top te willen blijven." "Hij is ook een familieman die graag met zijn gezin en 3 kindjes in Zwitserland verblijft. Het zou me dus niet eens verwonderen mocht Vettel er na dit seizoen gewoon mee kappen."

"The Italian way bij Ferrari, in tegenstelling tot wat Schumacher heeft meegemaakt"

Sebastian Vettel is er niet in geslaagd om Ferrari een wereldtitel te schenken. Waar knelde het schoentje? "Michael Schumacher is 5 keer na elkaar wereldkampioen geworden bij Ferrari, maar toen werden alle belangrijke posities bij de Italiaanse renstal niet bekleed door Italianen." "Je mag het natuurlijk niet veralgemenen, maar the Italian way om dingen te doen is vaak een beetje chaotisch. Bij Schumacher had je Jean Todt en Ross Brawn, een Fransman en een Engelsman. Dat was anders gestructureerd. En Fernando Alonso heeft hetzelfde meegemaakt als Vettel." "Het was een samenloop van omstandigheden, maar je mag er niet aan twijfelen: Vettel had de capaciteiten om wereldkampioen te worden met Ferrari. Maar je moet ook een beetje geluk hebben en onder het juiste gesternte binnenkomen bij zo'n team." "Ik denk dat Vettel enkele jaren niet de wagen heeft gehad waarin hij zich heel comfortabel voelde, zoals dat bij Red Bull wel was." "In 2017-2018 had hij wel wereldkampioen kunnen worden, maar ondanks die supergoeie wagen zijn er toen strategische fouten gemaakt door Ferrari en ook fouten door Vettel zelf. Als er op de piste druk was van Hamilton, dan ging Vettel vaak in de fout."

"Vettel zal zich nu misschien wat buitengesloten voelen"

Of er dit seizoen nog (veel) F1-races komen, weet natuurlijk niemand door de coronacrisis. Maar verandert deze bekendmaking nu iets aan de status van Sebastian Vettel bij Ferrari? Kris Wauters: "Ze zullen hem niet als tweede rijder bestempelen of ze zullen het nooit met zoveel woorden zeggen, maar je wil je geheimen of nieuwe ideeën over je wagen niet prijsgeven aan iemand die misschien naar een ander team vertrekt." "Vettel zal zich misschien wat buitengesloten voelen, maar Leclerc is de rising star. Hij heeft een contract tot 2024 en dat is gigantisch." "Maar Ferrari betaalt Vettel natuurlijk nog altijd veel en hopelijk wil hij toch nog iets bewijzen en schotelt hij ons nog enkele geweldige races voor."

Kroonprins Leclerc en zijn voorganger Vettel.

