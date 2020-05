KRC Genk legt de nietigverklaring van de competitie op tafel

KRC Genk is er, net zoals Club Brugge, voorstander van om volgend seizoen met 18 teams in 1A te spelen. Inclusief Waasland-Beveren, OHL en Beerschot dus. Dat is het breedst gedragen voorstel en de weg van de minste weerstand.

Toch ziet de regerende landskampioen het net iets anders dan blauw-zwart. Genk zou na 34 speeldagen de punten halveren en de play-offs dus wel nog laten doorgaan, weliswaar in een verkorte versie. De top 4 speelt voor de titel en Europese tickets, ook voor de nummers 5 tot 8 is er nog een Europees ticket te verdienen.

Mocht het coronavirus het voetbal opnieuw teisteren, vindt Genk dat de eindstand vastligt na 34 speeldagen en er toch geen play-offs moeten komen. Die marge bouwen de Limburgers bewust in.

Genk koppelt daar wel aan vast om het seizoen daarop, jaargang 2021-2022, terug te keren naar een Jupiler Pro League met 16 clubs en play-offs. Dat is het systeem zoals we het nu kennen. Daardoor zouden er dus volgend jaar 3 degradanten moeten zijn.

Ook breekt Genk een lans voor een solidariteitsbijdrage die bepaald wordt voor de Europese spelende clubs. Het treedt daarmee RSC Anderlecht bij. Genk vraagt een eenmalige tegemoetkoming van 10% op de startgelden van de clubs die Europa in mogen.