Kandidaat-voorzitter doet stevige belofte: "Ik haal Pep Guardiola terug naar Barcelona"

Joan Laporta wil volgend jaar opnieuw Barcelona leiden in de bestuurskamer. De 57-jarige advocaat doet daarom een opvallende belofte.

"Ik zou erg graag Pep Guardiola weer naar Barcelona halen", stelt Laporta in een interview met de Catalaanse zender TV3. "Ik weet dat hij nu voor Manchester City werkt en hij moet zelf beslissen over zijn toekomst, maar Pep staat gelijk aan FC Barcelona en veel socio's zouden hem opnieuw als coach willen."

"Ik zal op het juiste moment praten met de juiste persoon die in 2021 coach van Barcelona moet worden", belooft Laporta nog.

Laporta was tussen 2003 en 2010 al voorzitter van Barcelona. Hij lanceerde toen de carrière van Guardiola. In 2008 promoveerde hij de oud-middenvelder van de jeugdploeg naar het A-team.

Het begin van een succesvolle trainerscarrière. Onder Guardiola mocht Barcelona zijn prijzenkast aanvullen met 14 trofeeën, waaronder 3 landstitels en 2 Champions League-bekers.

In 2012 nam Guardiola een sabbatjaar. Daarna ging hij aan de slag bij Bayern München, om in 2016 naar Manchester City te verhuizen. Die club hangt momenteel een uitsluiting in Europa boven het hoofd. Opent die straf deuren in Barcelona?