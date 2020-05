Georges Leekens (70) stopt als trainer: "Het is genoeg geweest"

Lokeren was de laatste Belgische club die Leekens onder zijn vleugels had. De jongste jaren koos hij voor iets meer exotische bestemmingen. Zo was hij ook nog bondscoach van Algerije en Hongarije en vond hij zijn laatste clubs in Tunesië en Iran.

Leekens was ook twee keer bondscoach van de Rode Duivels: 1997-1999 en 2010-2012. Zijn laatste passage was opmerkelijk door zijn vroegtijdig vertrek naar Club Brugge.

Georges Leekens debuteerde in 1984 als hoofdcoach bij Cercle Brugge en zou heel wat Belgische clubs onder zijn hoede nemen. Hij stond aan het roer bij onder meer Anderlecht, Club Brugge, KV Mechelen, Lokeren, AA Gent en Kortrijk. Met Club Brugge won hij in 1990 de titel en pakte hij een jaar later de beker.

Leekens: "Voor je land werken is het mooiste"

Op 70-jarige leeftijd heeft Leekens nu zijn afscheid als trainer aangekondigd. "Volgende week word ik 71 en ik heb een fantastische carrière gehad, maar het is mooi geweest", zegt Leekens, die zijn besluit om te stoppen tijdens de lockdown nam.

"Ik heb voor het eerst in 35 jaar de lente gezien in mijn tuin. Door het coronavirus had ik veel tijd om na te denken. En ook al voel ik me mentaal en fysiek nog goed, vind ik dat het genoeg geweest is. Het was leuk en ik heb me geamuseerd."

"Het hoogtepunt in mijn carrière? Het is moeilijk om er iets uit te pikken, maar ik denk toch aan 1998, toen we ons tegen de verwachtingen in konden plaatsen voor het WK. Ook als bondscoch van Tunesië heb ik mooie momenten beleefd, met de kwalificatie voor de Africa Cup."