Elise Mertens en Yanina Wickmayer scholen zich thuis bij tot tenniscoach

De namen van de deelnemers aan de cursus klinken als muziek in de oren.

Onder anderen Elise Mertens, Ruben Bemelmans, Alison Van Uytvanck, Kimmer Coppejans, Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer en Dick Norman zijn intussen begonnen aan hun digitale trainersopleiding.

"We zijn ervan overtuigd dat er naast een toptennisser ook een toekomstige toptrainer in hen schuilt", zegt Tennis Vlaanderen.

"Dankzij deze specifieke opleiding kunnen ze versneld begeleid worden en dit samen doen met spelers met dezelfde trainings- en competitieachtergrond."

Ook de dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen laten zich scholen.

"Deze periode zonder tennis geeft ons veel tijd tot nadenken, ook over wat we gaan doen na onze carrière", zeggen Gillé en Vliegen.

"Tennis Vlaanderen heeft een uitstekend initiatief in elkaar gestoken met een versnelde trainerscursus. Samen met heel veel anderen grijpen we die kans met beide handen!"

Ook Alison Van Uytvanck en haar partner Greet Minnen gingen in op het aanbod.

"Gelukkig kunnen we naast conditie sinds deze week opnieuw on court trainen. Maar dan nog is het afwachten wanneer de internationale competities opnieuw hervatten. Met deze trainersopleiding krijgen we intussen een leuke uitdaging die ons ook als speler verder zal ontwikkelen", klinkt het bij de vrouwen.