Eins, zwei, drei... Bundesliga geht wieder los! Bayern mag zich nog niet rijk rekenen

Nog 9 speelrondes moeten de arbeiders in de hoogste Bundesliga afhaspelen. Komend weekend snijden ze matchdag 26 aan, met onder meer de krakers Dortmund-Schalke, Union-Bayern en Bremen-Leverkusen. Waar waren we nu ook al weer gebleven? O ja, juist: bij Bayern München als koploper.

Een overgangsseizoen is geen optie voor Bayern

Met de match achter gesloten deuren tussen Mönchengladbach en Keulen op 11 maart kwam ook in Duitsland een abrupt einde aan de competitiedebatten. Ruim twee maanden later pikken onze oosterburen de draad zaterdagnamiddag weer op. Met speeldag 26, een ronde die met Dortmund-Schalke, Frankfurt-Mönchengladbach, Union Berlijn-Bayern München en Werder Bremen-Leverkusen heel wat lekkere hapjes in petto heeft. Om uw geheugen op te frissen - in zoverre dat nog nodig is -: de Duitsers zoeken een opvolger voor Bayern München, de voorbije 7 seizoenen uitgeroepen tot kampioen. En ja, de “Rekordmeister” is goed op weg naar zijn 30e titel. Bayern begon het seizoen met een statement: de transfers van de Franse wereldkampioenen Lucas Hernandez (Atletico Madrid) en Benjamin Pavard (Stuttgart) zouden stabiliteit brengen in de defensie, terwijl grote namen als Philippe Coutinho (Barcelona) en Ivan Perisic (Inter) de aanval met kwaliteit en ervaring kwamen injecteren. Dat was ook nodig, na het pensioen van Arjen Robben, de overgang van Franck Ribéry naar Fiorentina, de oversteek van verdediger Mats Hummels naar Dortmund en de terugkeer van Rafinha naar Flamengo in Brazilië. Een overgangsseizoen kunnen ze zich in München dan ook niet permitteren.

Bayern ligt in poleposition

Bayern begon het seizoen in mineur. Een 2-0-nederlaag tegen Dortmund in de Supercup was het eerste teken aan de wand. Ternauwernood ontsnapte Bayern op de openingsspeeldag aan een nederlaag tegen Hertha Berlijn. Zoals zo dikwijls kwam de redding van Robert Lewandowski, die er 2 in het mandje legde (2-2). Maar na 4 overwinningen en een gelijkspel prijkte Bayern na 6 matchen toch maar weer mooi op kop. Na de verbluffende 2-7 begin oktober op Tottenham in de Champions League ging Bayern thuis met de billen bloot tegen Hoffenheim: 1-2. Volgende match: 2-2 op Augsburg. Twee weken later: 5-1-nederlaag in Frankfurt. De titelverdediger stond pas 4e, op 4 punten van leider Mönchengladbach. Grote problemen in de defensie die te veel goals slikte: 1,6 goals gemiddeld per wedstrijd, het hoogste aantal in 11 seizoenen. Paniek! Trainer Niko Kovac buiten! Redenen: gebrekkige tactische keuzes, te steriel voetbal en een manklopende communicatie. De kentering volgde langzaamaan onder Hansi Flick, voormalig middenvelder van Bayern. In zijn debuutmatch op 9 november kon Flick meteen een 4-0 vieren tegen Dortmund, de week erna pakte Bayern met dezelfde cijfers uit: 0-4-winst in Düsseldorf. Dan volgde toch weer een dipje, met nederlagen tegen Leverkusen en leider Gladbach. Zo stond Bayern 7e na 14 wedstrijden, 7 punten van de leidersplaats. De motor sloeg echt aan na een nieuwe Champions League-overwinning tegen Tottenham (3-1 op 11 december) en een 6-1-zege tegen Werder Bremen, met een hattrick van Coutinho. Halfweg keek Bayern nog tegen 4 punten achterstand aan als nummer 3, met Leipzig op dat moment als haas van de topclubs. De spelers waren vol lof over Flicks aanpak: meer pressing, defensief en offensief, en een snelle omschakeling. De hand van de coach werd nog duidelijker tijdens de winterstop en de resultaten erna: 0-4 op Hertha en 5-0 tegen Schalke. Na 6 driepunters en een gelijkspel staat Bayern op dit moment 4 punten voor Dortmund. En niet vergeten: Bayern zit ook in halve finales van de DFB Pokal en staat met anderhalve voet in de kwartfinales van de Champions League na een 0-3-overwinning in Chelsea.

De nieuwe tactiek onder Flick: defensief en offensief, met veel pressing:

Müller op training: "Klaar voor heropstart"

Schijnwerpers op...Lewandowski

De man die iedereen in het restant van de competitie in de gaten houdt: Robert Lewandowski. Beroep: sluipschutter. Statistiek: 25 goals dit seizoen in de competitie. Lewandowski toont op zijn 31e nog geen tekenen van verzwakking. Met 227 goals in 313 wedstrijden staat de Pool op de 3e plaats in de alltimetopscorerslijst van Duitsland. In maart – op het moment dat alles stilviel – was hij al goed voor 39 doelpunten in alle competities dit seizoen. Waarnemers zien hem dit seizoen het record van Gerd Müller (40 competitiegoals in 1971-1972) bedreigen.

Robert Lewandowski, goalgetter en papa:

Dortmund wil zich geen tweede keer laten kisten

Dortmund lijkt opnieuw de grootste bedreiging te vormen voor Bayern. Na de tweede plaats van vorig seizoen (op 2 puntjes van de titel gestrand) was het een drukke zomer in het Signal Iduna Park. De transfers van Mats Hummels, Nico Schulz, Julian Brandt en Thorgan Hazard gaven coach Lucien Favre meer keuzemogelijkeden. En toen daar in januari nog ene Erling Haaland aan toegevoegd werd, kraaiden de geel-zwarte fans van de pret. "Dortmund heeft zich het beste versterkt", klonk het unaniem bij de kenners. "Ze hebben een brede kern met veel variatiemogelijkheden. Dortmund wordt dé uitdager van Bayern dit seizoen." Toch is wisselvalligheid het codewoord in het seizoen van Dortmund. Op en neer gaat het: sterk gestart, maar op speeldag 3 verloren op Union Berlijn (de eerste overwinning van de nieuwkomer in de Bundesliga!), en op een bepaald moment slechts 8e in het klassement. Maar zoals gezegd: het kerstcadeautje luisterde dit jaar naar de naam Erling Haaland. Het 19-jarige Noorse wonderkind liet de hemel met 7 goals in zijn eerste 3 optredens (en 9 goals tot nu) in een vingerknip opklaren. "Die jongen is klaar voor Real Madrid", wordt in de wandelgangen gefluisterd.

Dortmund is de beste thuisploeg

Sinds de winterstop won Dortmund 7 van zijn 8 partijen. Met de 2e positie in het klassement op 4 punten van leider Bayern is het kalf absoluut nog niet verdronken. Een blik op de kalender geeft de Dortmund-burger extra moed: met winst nu zaterdag in de derby tegen Schalke, het bezoek van Bayern op speeldag 28 en een potentieel beslissende trip naar Leipzig op speeldag 33 in het vooruitzicht heeft Dortmund nog zo goed als alle troeven in eigen handen.

Wat misschien ook helpt: Dortmund, dat van zijn 9 resterende matchen er 5 in eigen huis speelt, is de beste thuisploeg van de Bundesliga.

Tabel: punten in thuismatchen en in uitmatchen

THUIS UIT 1. Dortmund 30 ptn 1. Bayern 26 ptn 2. Bayern 29 2. Leipzig 25 3. Gladbach 29 3. Leverkusen 22 4. Leipzig 25 4. Dortmund 21

"Op een dag is Sancho even goed als Hazard"

Twee Belgen in de hoofdmacht van Dortmund, Axel Witsel en Thorgan Hazard, dragen hun steentje bij aan het succes. Maar één man springt er bovenuit: Jadon Sancho. De 20-jarige Engelse international (de eerste Engelsman in de eerste ploeg van Dortmund) speelde vorig seizoen al sterk, maar nu blinkt hij écht uit. Geen geboren killer, maar dit seizoen wel al goed voor 14 treffers (alleen Lewandowski met 25 en Leipzig-aanvaller Timo Werner met 21 doen beter) en 15 assists (Thomas Müller leidt met 16 stuks). Niet toevallig zei Axel Witsel dit over Sancho: “Hij doet me aan Eden Hazard denken. En er is geen reden om niet te geloven dat hij op een dag niet even goed als Eden zal zijn.”

Leipzig, de derde hond die met het been gaat lopen?

Nog volk in de zaal? Wel, ja! Leipzig (3e op 5 punten van Bayern), Gladbach (4e

op 6 punten) en Leverkusen (5e op 8 punten) dromen ook nog van de titel, al is de ene hoop al wat gerechtvaardigder dan de andere. Wie naar Leipzig kijkt, kijkt naar Julian Nagelsmann. De 32-jarige wonderdokter is Europa’s “heetste” lid van het jonge trainersgild. Als je Hoffenheim van een degradatiekandidaat kunt omtoveren in een Champions League-ploeg, wat vermag Nagelsmann dan met een team als Leipzig? In de seizoensstart ging Leipzig tekeer als een olifant in een porseleinkast: 4 overwinningen en een draw (tegen Bayern) in zijn eerste vijf matchen. Een thuisnederlaag tegen Schalke op speeldag 6 leidde evenwel naar een zegeloze reeks van 4 partijen na elkaar. Maar een verpletterende 8-0 begin november tegen Mainz bracht de bal weer aan het rollen. De grote troeven van het team: uitgekookte hoekschoppen waarbij spelers elkaar kruisen en de tegenstander het overzicht verliest, uitermate hoge efficiëntie met penalty's en ruimte creëren voor de lopende man. De vraag is hoe Leipzig zijn laatste competitiematchen verteerd heeft. Met 2 overwinningen in zijn laatste 7 wedstrijden oogt dat bilan niet bijster positief, al was het programma nu ook niet bepaald van de poes. Niks lijkt verloren, zeker niet als je de productiviteit van Leipzig in ogenschouw neemt. 62 doelpunten voor, amper 26 tegen (even weinig als Bayern). In die 62 treffers had de 24-jarige Timo Werner 28 keer een voetje of hoofdje. 21 goals nam de nummer 10, die handig tussen de lijnen speelt, zelf voor zijn rekening. Mönchengladbach en Leverkusen worden minder kansen toegedicht. Schalke, 6e op 18 punten van Bayern, is helemaal uitgeteld voor de kroon. De 6e plaats biedt wel nog recht op een Europa League-ticket.

Wat maakt Leipzig zo goed?

Onderin moet nog stevig gebikkeld worden

Onderin kijken nog zowat 8 ploegen de degradatie in de ogen. Vanaf nummer 12 Frankfurt (28 punten) moet elke club vrezen voor het ergste. De nummers 17 en 18 (momenteel Bremen met 18 punten en Paderborn met 16) zijn sowieso het kind van de rekening, het nummer 16 (momenteel Düsseldorf met 22 punten) is veroordeeld tot barragematchen.

Wie zich geen zorgen meer lijkt te maken is Keulen. Tot en met speeldag 14 stond het stijf onderin, maar na een trainerswissel midden november en een knappe 12 op 12 nestelde het zich tussen de mensen. Okay, er werd daarna nog wel verloren van grootmachten Dortmund, Bayern en Gladbach, maar tussenin sprokkelde de promovendus 4 overwinningen. Gevolg: Keulen parkeert zich netjes op positie 10, 10 punten boven Düsseldorf. Wat meer is: Sebastiaan Bornauw ontpopt zich tot een van de revelaties bij Keulen én de Bundesliga. Als verdediger al goed voor 5 doelpunten, daar kun je mee thuis komen.

De heropstanding van Keulen:

Programma en klassement: