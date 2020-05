Deejay Stefan Everts heeft eigen programma: "Topplaten om je problemen te vergeten"

Everts: "Ik heb vroeger nog drumlessen gevolgd"

"Een paar weken geleden waren mijn zoon Liam en ik uitgenodigd naar een praatprogramma op Radio Benelux", legt Stefan Everts uit.

"Enkele dagen na de de uitzending kreeg ik de vraag of ik geen eigen radioprogramma wou presenteren. Ik was aangenaam verrast, maar ik zag het eerst niet meteen zitten."

"Muziek is altijd mijn 2e passie geweest, na motorcross. In de jaren 90 heb ik nog drumlessen gevolgd. Maar ik had niet hetzelfde talent voor muziek als ik voor motorcross had."

Het programma van Everts is elke maandag (tussen 20 en 21 uur) te beluisteren op Radio Benelux. "Ik neem de luisteraar mee doorheen mijn favoriete platenkeuze", zegt Everts.

"In elke uitzending zal ik telkens een speciale herinnering oprakelen bij een speciaal nummer. Soms zijn het leuke verhalen, soms minder leuke."

Welk soort muziek mogen we verwachten? "Muziek uit de sixties, seventies, eighties, nineties, rock, metal, dance, new beat, new wave. Alle stijlen door elkaar. Er zitten ook nummers bij die nooit een hit zijn geweest. Maar het zijn wel allemaal topplaten." (lees voort onder de video)