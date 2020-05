Chinese investeerder: "We zagen KV Oostende als een opportuniteit"

"Er moet nog wat papierwerk geregeld worden, maar KV Oostende wordt onze 4e Europese investering", lacht Chien Lee, de steenrijke Chinese zakenpartner van KV Oostende.

"We zagen veel potentieel in deze club. We kunnen dit team versterken met onze data-aanpak en we kunnen ook sponsors aanbrengen. Er is ruimte om te verbeteren en we zien dit als een opportuniteit."

"We denken vooral op lange termijn. We moeten stap per stap gaan, want het kost tijd om een ploeg te bouwen."

PMG laat zich gidsen door data. "We gebruiken data om talenten te identificeren. We zijn gefocust op jongeren, maar het gaat niet enkel om de leeftijd. Al heb je natuurlijk tijd nodig om een speler te verbeteren. Als iemand nog jong is, dan heb je meer tijd om hem voor te bereiden op de volgende stap."

"Met data ontdek je talenten, maar het gebruik ervan zie je ook in andere sporten, in de zakenwereld en zelfs tijdens deze crisis."

"Maar het klopt zeker dat er ook in België heel veel talent is. Daar twijfelen we niet over. En ook de jeugdopleiding van KVO blijft heel belangrijk."