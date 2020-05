Burgemeester van Londen is niet happig op snelle hervatting van de Premier League

Matchen spelen op een neutraal terrein is voor veel Engelse clubs geen optie. Zij willen hun thuisbasis niet verlaten en dus zou Londen, dat 5 clubs in de Premier League telt, het decor zijn van heel wat competitiewedstrijden, weliswaar achter gesloten deuren.

Londen is hevig getroffen door het coronavirus en hoewel de Britse regering de toestemming heeft gegeven om sportwedstrijden vanaf juni achter gesloten deuren te hervatten - bij een gunstige evolutie van de coronapandemie -, is men in Londen niet meteen enthousiast.

"Dit land vecht nog altijd tegen dit virus en elke dag sterven nog honderden mensen. Dan is het volgens burgemeester Sadiq Khan te vroeg om te discussiëren over de hervatting van de Premier League en sport op het hoogste niveau in de hoofdstad", verkondigde zijn woordvoerder in de Evening Standard.