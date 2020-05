Van Veldhoven over verrassende overname door City Group: "Voorzichtig zijn"

"Met deze samenwerking met de CFG krijgen we iets meer mogelijkheden. We hebben gezocht naar dit soort middelen en het was voor ons natuurlijk ook een verrassing dat we op het eind met deze City Group tot een deal konden komen." (lees voort onder de foto)

Van Veldhoven: "We zijn weer vertrokken, maar ik vond dat we vorig jaar ook al vertrokken waren. Maar het is heel moeilijk in 1B. Niet alleen om aan te klampen met de ploegen die daar de top spelen, maar ook om de stap te maken naar 1A. Voor een club die het met heel bescheiden middelen moet doen, is dat niet evident."

"Veel meer stabiliteit en veel groter netwerk"

Het speelde zeker ook mee dat Lommel een Belgische club is, ons land staat bekend voor het gunstige overnameklimaat: "België zit ook in een heel goeie spiraal, de jeugdwerking heeft een goeie publiciteit, de ranking van het nationale elftal heeft een enorme uitstraling in de wereld. Dat speelde enerzijds een rol, maar ook het werkklimaat, de niet-EU-spelers..."

Waarom komt de CFG bij Lommel terecht? "Die vraag kan ik zelf moeilijk beantwoorden, maar wat ik heb gemerkt bij de gesprekken is dat ons jeugdcomplex en onze ligging ideaal was. De contacten vanuit de gemeente en de organisatie hebben ook geleid tot een vervolg van de gesprekken. Maar vooral de ligging en dat soort zaken waren zeer bepalend."

"Deze groep is toch een heel grote groep. Het is voor ons belangrijk om te kijken hoe dat kan leiden tot een bepaald succes. Daar weten we zeker nog niet alles van. Die gesprekken moeten de komende dagen en weken nog gebeuren."

"Voorzichtig zijn over waar dit naartoe gaat"

Vorig jaar is Lommel weer wat dichter bij de kerktoren gaan werken. Het keerde terug naar de basis. Komt dat in het gedrang? "Neen", zegt Van Veldhoven: "We hebben vooral onze eigenheid een stuk naar voren gebracht om een goeie basis te ontwikkelen. En ik denk dat City dat heeft opgemerkt."

"Om de mogelijkheden te creëren om effectief een rol te gaan spelen, daar heb je een bepaald vermogen voor nodig. Maar de kennis die Lommel in huis heeft, is ook bepalend om een doorgroei meer vanzelfsprekend te maken."

"We hebben toch een x-aantal mensen in de club die op verschillende plaatsen hebben gewerkt en veel inzicht hebben (o.a. Peter Maes, Ronny Vangeneugden..., red) Die mix zou perfect kunnen zijn. Maar wij weten nog niet hoe wij allemaal in dat verhaal passen."

"Het gevoel zit goed, maar we moeten voorzichtig zijn over waar het daadwerkelijk naartoe zou kunnen gaan." Het is niet helemaal zeker hoe groot de lokale Limburgse verankering kan blijven. "Het kan weken, maanden, misschien jaren duren voor dit effectief tot resultaat zal leiden. Maar die insteek is er alvast."

Over spelers is er nog niet gesproken, ook over de trainer - Peter Maes, die vorig seizoen toch goed werk leverde - is nog niets beslist. "Er is vooral gesproken over doorgroeimogelijkheden, we hebben hier in de groene achtergrond mogelijkheden om verder uit te breiden."

Er zullen dus nog veel zaken besproken moeten worden, maar één ding is alvast zeker: "De clubkleuren - groen-wit - blijven."