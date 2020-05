Van der Breggen en Blaak stoppen (weldra): "Ze hebben alles meegemaakt"

Anna van der Breggen en Chantal Blaak kiezen na hun profcarrières voor een zitje in de volgwagen van hun huidig team Boels-Dolmans, dat zal overgaan in SD Worx Cycling Team.

Marijn de Vries: "Dat vond ik zeer goed nieuws, want tot nu toe lag zoiets niet voor de hand. Dit is toch een trendbreuk en is een zeer goeie ontwikkeling. Ik was erg opgetogen, want als vrouw in de volgwagen kun je je toch net iets beter inleven."

In 2022 kunnen Van der Breggen en Blaak hun ploeggenotes misschien begeleiden in de allereerste Tour. "Parijs-Roubaix is een eerste mooie stap. Als die koers er in deze crisisperiode echt komt, dan heb ik al wat meer vertrouwen in de plannen voor de Tour. Eerst zien en dan geloven, want ASO heeft ons al vaker teleurgesteld."