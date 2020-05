Standard: "Geen degradant? Dan ook geen kampioen dit seizoen"

Na Club Brugge heeft ook Standard maandag een mail gestuurd naar de Pro League om daarin het Luikse standpunt toe te lichten. Standard pleit daarin voor coherentie en het behoud van een competitie met 16 ploegen.

"We moeten consequent zijn", schrijft Standard-voorzitter Venanzi. "Als we de rangschikking na 29 speeldagen definitief beschouwen, moeten de sportieve gevolgen over de titel en de degradatie gelijk zijn. Als we beslissen om geen degradant aan te duiden, mogen we ook geen kampioen kronen."

Club Brugge brak afgelopen weekend een lans om de Jupiler Pro League volgend seizoen te organiseren met 18 ploegen, dus met Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot.

Standard wil niet sleutelen aan de competitieformule en is daarom voorstander om de 1B-finale af te werken achter gesloten deuren, al dan niet op neutraal terrein. Zo kan de winnaar de plaats van Waasland-Beveren innemen. Standard hoopt ook dat de bekerfinale nog gespeeld kan worden.