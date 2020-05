Special Olympiër Lieven na strikte lockdown: "Eindelijk weer sporten"

Coach Gunther: "Vanaf deze week starten we alles weer op. Maar Lieven mag niet verwachten dat het van bij het begin volle bak zal zijn. Het zal langzaam aan zijn en terug wat aan de conditie werken."

Mentaal zwaar, maar het loont. Niemand van de 175 bewoners geraakte er besmet. Deze week is Lieven helemaal klaar om samen met zijn wielercoach Gunther te gaan knallen op de fiets.

Na weken van "ophokplicht" komt het gewone leven stilaan weer op gang. Voor Special Olympiër Lieven is dat een pak van zijn hart. Hij zit in een instelling in Lokeren waar er een strikte lockdown wordt toegepast.

"Als het zwembad weer open gaat, zit ik er meteen in"

Zwemster Nina heeft meer geluk. Zijn woont thuis en kan wel lopen en fietsen. Maar om te kunnen zwemmen is het nog te vroeg. Nina: “Vanaf de dag dat de zwembaden terug open gaan, zit ik erin. Dan kunnen ze mij niet tegenhouden.”



Haar begeleider getuigt hoe zwaar het is: “Ze kunnen ons niet knuffelen. Ik krijg dan ook veel berichtjes van al mijn atleten. Dat ze het zwemmen missen. Nu zien we elkaar niet meer als dikke vrienden. Dat is soms slikken."



Tia Hellebaut tenslotte is wel weer in actie kunnen komen. Zij is ambassadrice van Special Olympics en kan eindelijk weer tennissen met haar vriendin Lies. En ook al lag Lies lange tijd stil, toch wist ze Tia te kloppen.

Tia Hellebaut: “Ik heb nog een paar weken nodig, maar die rematch komt er zeker.”