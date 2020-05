Roeselare grijpt ook bij BAS naast licentie voor 1B, Seraing profiteert

Roeselare kreeg in april geen licentie voor de Proximus League van de licentiecommissie. De club kon geen garanties voorleggen en was ook niet in orde met de betaalbewijzen van de belastingen, RSZ-bijdragen en lonen.

Na beroep bij het BAS mocht Roeselare zijn dossier via een videoconferentie verdedigen. Advocaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer bepleitten donderdagavond de zaak van Roeselare voor het BAS.

De zitting, die via een conference call gebeurde, duurde ongeveer anderhalf uur, maar Roeselare kon het BAS niet overtuigen. Het Arbitragehof voor de Sport zet dus ook het licht op rood voor profvoetbal in Roeselare.

Voorzitter Yves Olivier begrijpt het niet helemaal: "We hebben een budget van 5 miljoen euro." Roeselare krijgt wel een licentie voor Eerste Amateur.