Rik Verbrugghe: "Kunnen veel leren van de voetbalbond en omgekeerd"

"Wij hechten meer belang aan de conditie en het vormpeil van de renner. Hoeveel watt kan de sporter trappen in 20 minuten en wat is de evolutie daarvan? Misschien is een mix van die testen en het resultaatgerichte uit het voetbal uiteindelijk wel het beste", suggereert Verbrugghe al een mogelijk verbeterpunt.

"We hebben allebei een presentatie gedaan over onze werking en waar wij aandacht aan besteden. Ik vond het héél interessant. Voetbal en wielrennen zijn 2 totaal verschillende sporten, maar toch zijn er ook veel gelijkenissen. De sporter staat bij allebei centraal."

Rik Verbrugghe is al een tijdje weer aan het werk, nadat het coronavirus hem zwaar te pakken had. Afgelopen weekend zat hij nog - via videoconferentie - samen met de technische staf van de Rode Duivels.

"Voetbalbond vond onze profielschets van sporters interessant"

Bij de voetbalbond waren ze dan weer vooral geïnteresseerd in de profilering van de renners in het wielrennen. "Wij maken van iedereen een profiel op, ook psychologisch. Hoe gaat een atleet om met stress bijvoorbeeld? Dat vonden ze interessant."

"We hebben het ook over de organisatie en de werking gehad, zij het maar even. Zoals gezegd, deze keer stond vooral de sporter centraal. Maar ik heb het gevoel dat er in de toekomst meer gedeeld zal worden."

"Wij hebben nu al een paar punten genoteerd waar we wat dieper op willen ingaan, die we willen verbeteren. Die gaan we dan binnenkort voorleggen aan de voetbalbond. Martinez weet trouwens meer van wielrennen dan je zou denken."