Kompany: "Van Dijk is beste verdediger in Premier League-geschiedenis"

Geen John Terry, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand of Jaap Stam dus voor Vincent Kompany. Die legt bij Sporf uit waarom hij Virgil van Dijk de beste verdediger vindt in de Premier League-geschiedenis.

"Dat is misschien gek omdat hij nog niet zoveel wedstrijden gespeeld heeft als jongens zoals Ferdinand of Terry, die erg lang in de Premier League actief waren", zegt Kompany.

"Maar als je ziet wat Van Dijk de laatste jaren getoond heeft, is het duidelijk dat hij nog verder gestaan zou hebben als hij eerder naar de Premier League gekomen was."

"Zijn impact bij Liverpool is enorm. Die ploeg is nu meer solide. Het verschil tussen Liverpool voor en na Van Dijk is gigantisch. Daarom kies ik voor hem."