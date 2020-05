FOTO: Real Madrid traint weer individueel, mét Hazard en Courtois

Eden Hazard is weer op het trainingsveld verschenen bij Real Madrid. En dat was toch weer een tijdje geleden. De Rode Duivel herviel in februari in een enkelblessure en liet zich begin maart opereren in de VS. De coronacrisis kwam de middenvelder dus in feite goed uit. Hij was erbij toen coach Zinédine Zidane zijn troepen voor het eerst weer samenriep.