EK hockey 2021 is verschoven naar juni, voor de Olympische Spelen

Oorspronkelijk moesten de Red Lions hun Europese titel van 20 tot 29 augustus verdedigen in Nederland. Maar door de coronacrisis werden de Olympische Spelen van Tokio verplaatst naar juli-augustus 2021 en dus moest het EK op zoek naar een nieuwe datum.

"Het EK is een kwalificatiemoment voor het WK, het EK laten plaatsvinden kort na de Olympische Spelen was geen optie. Je kunt atleten niet vragen in één maand twee keer te pieken", legt Marijke Fleuren, voorzitster van de Europese hockeyfederatie (EHF).

"Daarnaast hebben we gekeken naar de impact van de verplaatsing op het organiserende land, de deelnemende teams, fans en andere stakeholders. Zo hebben we uiteindelijk de beste beslissing kunnen nemen binnen de huidige omstandigheden."