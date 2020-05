De voorbereiding op de Tour is begonnen: Geraint Thomas trekt naar Frankrijk om te trainen

Geraint Thomas (33) trok zich de voorbije weken terug in zijn geboorteland Wales, waar de lockdown vrij strikt was. De Welshe renners mochten hun huis één keer per dag verlaten, maar mochten niet te lang trainen, zowel qua duur als qua afstand.

Vandaag postte Thomas een foto op Instagram, klaar om af te reizen met het vliegtuig naar Monaco. Thomas leeft en traint er net als veel collega's tijdens het seizoen en zoekt nu weer zijn vertrouwde omgeving op.

Sinds 4 mei hebben profs in Monaco weer wat meer vrijheid, vanaf vandaag zijn ook de Franse buren wat losser in hun voorschriften. Thomas en co kunnen dus het prinsdom tijdens een trainingsritje inwisselen voor de regio rond Nice en daar wil de Tourwinnaar van 2018 gebruik van maken.

"Ik kijk er echt naar uit om weer op de Franse wegen te kunnen trainen", verklaarde Thomas afgelopen weekend in de Welshe pers.

Op 29 augustus moet Thomas weer in Nice staan, waar de Tour de France dan begint. "We hebben nog een 15-tal weken tot de Tour. Je moet mentaal fris blijven en de komende maanden hard werken."

"De voorbije weken ging het vooral over fit blijven en over niet te veel kilo's meesleuren. Iedereen zit opgesloten in zijn huis en uit verveling ga je eten. Dan dik je snel wat aan, zeker als je niet zo hard traint als normaal."