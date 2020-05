Davy Roef verlaat Anderlecht en tekent voor 3 seizoenen bij KAA Gent

Na uitleenbeurten aan Deportivo La Coruña en Waasland-Beveren keerde Davy Roef afgelopen zomer terug naar Anderlecht, waar hij geen enkele speelkans kreeg.



Roef mocht weg bij RSCA en KAA Gent liet die kans niet liggen. "Ik denk dat we Davy niet hoeven voor te stellen in België. Iedereen weet dat hij veel kwaliteiten heeft en dat hij op en top prof is", zegt sports manager Tim Matthys.

"Davy kent de competitie zeer goed en is heel gemotiveerd om hier zijn kunnen te tonen. Wanneer zo iemand op de transfermarkt komt dan hoef je niet te twijfelen als club."

Roef tekende een contract voor 3 seizoenen bij Gent. In De Tribune vertelde voorzitter Ivan De Witte al dat Roef als 2e doelman na Kaminski zou worden binnengehaald.