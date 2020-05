Belgian Cheetah Cynthia Bolingo rouwt om overleden vader

Cynthia Bolingo (27) is naast Hanne Claes en Camille Laus een van de vaste waardes bij de Belgian Cheetahs.

Vorig jaar snelde Bolingo op de 400 meter naar zilver op het EK indoor. Daarna moest ze lang revalideren van een achillespeesblessure.

Op sociale media schreef Bolingo vandaag mooie woorden voor haar vader, die overleden is. "Je hebt nooit een seconde getwijfeld om je in dienst te stellen van een ander", schrijft Bolingo.

"Jij alleen belichaamde de Nobelprijs van de vrede en de wijsheid. Je was de vriend van alle generaties. Je was was altijd kalm en had ongelooflijk veel geduld. Nu ben je in het paradijs."