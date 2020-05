BAS reageert op kritiek: "We zijn verwonderd over heel wat verklaringen"

De beslissing van het BAS om Moeskroen voor de 5e keer in 6e jaar een proflicentie toe te kennen, sloeg bij heel wat mensen in als een bom.

Onder meer de Belgische voetbalbond liet weten het "principieel oneens" te zijn met de beslissing van het BAS. In de Vlaamse media kreeg het arbitragehof de wind langs voren.

"Het is niet de gewoonte van het BAS om op informatie in de pers en de sociale media te reageren", zegt BAS-voorzitter Cyriel Coomans. "Maar er was de laatste dagen zoveel mediabelangstelling rond de recente uitspraak in het dossier Moeskroen dat we dat toch doen."

"Door verschillende personen werden namelijk ook heel wat verklaringen afgelegd. De inhoud daarvan verwondert ons, omdat tot op heden buiten de arbiters niemand kennis heeft van de motivering van de arbitrale beslissing."

"De 3 arbiters die in het dossier door de partijen werden aangeduid, zijn in tegenstelling tot wat sommigen beweren regelmatig aangeduid geweest. Zij hebben zowel in hun professionele activiteiten als als arbiter een brede ervaring."