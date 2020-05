Atalanta rouwt om 19-jarige middenvelder Andrea Rinaldi

Rinaldi, een jeugdproduct van Atalanta en dit seizoen uitgeleend aan vierdeklasser Legnano, werd vrijdag onwel terwijl hij thuis aan het trainen was. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Oorzaak was een aneurysma (uitpuiling van een slagaderwand) in de hersenen.

Rinaldi droeg sinds zijn 13e de kleuren van Atalanta. "Voorzitter Antonio Percassi en de hele Atalanta-familie leven mee met de familie van Rinaldi", klinkt het in een statement van de club.

"We hebben veel te snel afscheid moeten nemen van Andrea, maar zijn glimlach zal voor altijd in onze harten zitten. Ciao Andrea." Bergamo werd al heel zwaar getroffen door het coronavirus en moet dus nu opnieuw een klap incasseren.