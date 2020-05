Anderlecht gaat samenwerken met RC Mechelen: "Een eer voor Racing"

Het is een eer voor Racing Mechelen dat een monument in het Belgische voetbal als Anderlecht met ons in zee gaat.

Jean Kindermans, hoofd opleidingen bij Anderlecht: "Racing Mechelen is niet alleen een club met naam en faam, maar is er ook in geslaagd om een duidelijke visie inzake jeugdopleiding neer te zetten en te implementeren. Ik ben ervan overtuigd dat de uitwisseling van kennis en het opsporen van jonge talenten uit de regio beide clubs zal ondersteunen op midden lange termijn."



Ook Racing-voorzitter François De Keersmaecker is tevreden. "Het is een eer voor Racing Mechelen dat een monument in het Belgische voetbal als Anderlecht met ons in zee gaat", zegt de voormalige bondsvoorzitter. "Marketing-gewijs, maar dit is vooral vanuit sportief oogpunt zeer belangrijk."

"Deze samenwerking met wederzijdse beïnvloeding van ideeën en werkmethodes kan onze jeugdopleiding alleen maar op een hoger echelon zetten. Anderlecht heeft veel vakmensen in zijn jeugdacademie. Die kennis zullen zij aan ons doorgeven, dat komt zowel onze jeugdspelers als -trainers ten goede."