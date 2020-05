Alexander Kristoff: "Moet je als renner één land kiezen om in te koersen?"

Alexander Kristoff verliest zijn glimlach niet als we hem in Noorwegen bereiken. "De situatie gaat hier de goeie kant uit", vertelt de ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem.

"We hebben hier geen echte lockdown. Zo zijn de scholen gewoon open. Er zijn wel richtlijnen, zoals het houden van afstand, maar er zijn niet te veel nieuwe gevallen en de situatie betert."

"Ik heb ook vrij normaal kunnen trainen de voorbije meken. Ik zat niet opgesloten binnen en kon dus in de buitenlucht fietsen. Mijn vorm is vrij goed. Maar er is nog genoeg tijd om klaar te geraken voor de eerste koersen. En we moeten nog altijd afwachten of we in augustus wel kunnen koersen."

Op 1 augustus is de Strade Bianche de eerste afspraak in de WorldTour. "Of dat realistisch is? Dat weet ik echt niet. In Noorwegen gaat het wel, maar ik weet niet hoe de situatie in andere landen is."

"Komt er een periode van quarantaine als je naar een ander land reist? Dan moet je als renner misschien voor één land kiezen, want als je van het ene land naar het andere land trekt om te koersen, dan moet je misschien altijd in quarantaine."