"Overname van Lommel kwam blijkbaar door academicus die artikel op Sporza las"

Lommel SK wordt eigendom van de City Football Group, dat ook Manchester City in handen heeft. Stef Wijnants legde in De wereld vandaag uit hoe die deal tot stand gekomen is en wat dit betekent voor Lommel.

Over en out voor Lommel zonder investeerder

De clubs uit 1B zijn bijna allemaal in handen van steenrijke zakenmensen uit alle windstreken, maar toch vooral uit het Oosten. Soms zijn dat ernstige zakenmensen, sommigen beschouwen een voetbalclub als een speeltje. Maar altijd zien ze brood in een verdienmodel, met de aan- en verkoop van spelers. In het geval van Lommel gaat het niet om 1 man, maar om een groep, namelijk de City Football Group. Dat is een dochter van de sjeik van Abu Dhabi. Manchester City is 1 van hun clubs. Verder zijn ze ook eigenaar van clubs uit New York, Melbourne, Montevideo, Yokohama en Mumbai. En nu zijn ze dus ook in “wereldstad” Lommel. Voor Lommel was het over en out als er geen investeerder was gekomen. Het water staat al jaren aan de lippen van de club. Vorig seizoen is het helemaal misgelopen met een wat dandy-uitziende joodse advocaat, die ooit makelaar was geweest. Het geld vloog de deur uit. Er zijn iconen teruggekomen zoals Harm Van Veldhoven, Ronny Van Geneugden en Peter Maes. Dat zijn allemaal forse contracten. Dat was allemaal niet in evenwicht en ook niet op niveau van 1B. Ik zag ook niet meteen een toptransfer van een van de spelers aankomen. Dus waar zat dan dat verdienmodel van die joodse meneer? Nergens. Die meneer is ook weg.

Academicus heeft City Group bij Lommel gebracht

Heel snel is de vzw, die de club voor 1 symbolische euro mocht overnemen met de schulden erbij, op de weg gekomen van de City Football Group. Hoe dat gebeurd is? Je denkt dat dat door een makelaar of een scout gekomen is. Maar neen, het was door een persoon uit de academische wereld. En het gekke is dat die persoon uit de academische wereld blijkbaar getriggerd was door een artikel op Sporza, waarin stond dat Lommel te koop was voor minder dan 2 miljoen euro. Toen zijn de zaken heel snel op gang geschoten. De hele deal is uiteindelijk afgerond zonder dat iemand van Lommel een persoon van City in levenden lijve heeft ontmoet. Alles verliep per Skype, telefoon en mail. Diezelfde City Group had een maand geleden een afgeronde deal met de Franse tweedeklasser Nancy voor een prijs van 14 miljoen euro. Die deal is in de coronacrisis blijven steken. Bij Nancy zijn ze daar nu heel zenuwachtig over, want Nancy zal gezien hebben dat de deal met Lommel voor 2 miljoen is doorgegaan. Dat is natuurlijk klein geld voor die sjeik. In België kan je bovendien gemakkelijk niet-EU-spelers stallen en jonge spelers. En dat zeggen ze ook in hun officiële communicatie. Ik denk niet dat ze denken dat ze met Lommel kunnen concurreren met Club Brugge en KRC Genk en straks de Champions League spelen.

De hele deal is uiteindelijk afgerond zonder dat iemand van Lommel een persoon van City in levende lijve heeft ontmoet. Alles verliep per Skype, telefoon en mail. Stef Wijnants

Lommel City en lichtblauwe clubkleuren?

Het paradepaardje van de groep is Manchester City. Maar ook alle andere clubs waarvan ze eigenaar zijn, heten City: Melbourne City, New York City, Mumbai City en Montevideo City. Bij sommige clubs is er zelfs een hele make-over gebeurd. De clubkleuren zijn bijvoorbeeld veranderd: bij Melbourne zijn ze van rood-wit naar het lichte blauw van Manchester City gegaan. Dat hebben die andere clubs ook. Of Lommel ook verandert van groen-wit naar dat lichte blauw en Lommel City zal heten, is niet duidelijk. Maar in de overeenkomst staat dat de huidige vzw van Lommel over een aantal zaken zijn vetorecht mag uitspreken, namelijk over de kleuren, de clubnaam, de naam van het stadion en de jeugdwerking. Die vzw zou dat kunnen tegenhouden, maar ze weten nog niet of ze dat zullen doen. Daaruit maak ik op dat de club toch zomaar eens Lommel City zou kunnen heten.

Het gaat om jonge spelers opleiden

Qua citymarketing is dit alvast fantastisch voor Lommel. Zo’n kleine stad waar plots de sjeik van Abu Dhabi naar gaat zoeken op de wereldkaart. De burgemeester van Lommel heeft natuurlijk hard meegevochten om dat dossier goed af te ronden. En de eigen jeugd zal ook op een hoger niveau moeten terechtkomen. Dus Lommel is hierin zeker een winnaar. Er staat ook nergens in de overeenkomst dat er een nieuw stadion moet worden gebouwd. Er moet blijkbaar beleving zijn. In vergelijking met een jaar geleden is dit alles heel positief nieuws voor Lommel SK. Ik kan me niet voorstellen dat zo’n groep zoals de City Group naar Lommel komt om snel winst te maken. Want er valt geen winst te maken in Lommel. Er zijn geen grote contracten met spelers en er zijn geen spelers die heel veel geld zullen opbrengen. Ze zullen ze daar moeten creëren. Dat is wel anders dan die clubs in de wereldsteden, want die doen het wel goed. Yokohama wordt landskampioen in Japan en New York is 2e in de VS. Dat zullen ze van Lommel niet verwachten. Vandaar dat we denken dat het absoluut gaat om jonge spelers opleiden.