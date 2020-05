"City Group haalt Lommel niet binnen voor het geld, maar wel om 3 andere redenen"

Bervoet: "De best mogelijke eigenaar voor Lommel"

"Er zit een heel sterk en groot kapitaal rond die groep. De eigenaar is de koninklijke familie van Abu Dhabi. Er zit ook 10 procent bij Silver Lake, een grote investeerder in entertainment, filmindustrie en makelaars van Hollywoodsterren. En er is ook een deel van de aandelen in Chinese handen."

"Welke opties had Lommel nog? De vorige eigenaar is er een jaar geweest en heeft de club nog dieper in de financiële schulden gestopt. Vanuit het standpunt van Lommel bekeken is de City Football Group de best mogelijke eigenaar", meent Dries Bervoet, journalist bij De Tijd.

Lommel SK is de 9e club die in handen komt van de City Football Group . Is dat een goede eigenaar voor Lommel?

"City wil merk zijn dat wereldwijd weerklank heeft"

"Lommel kan Belgische topclubs beconcurreren in wedijver naar talenten"

"Een derde belangrijke reden is dat de City Group echt wel aan talentopleiding wil doen", weet Bervoet.

"Nu hebben ze al rond de 250 jonge spelers in opleiding. Als die nog niet rijp zijn voor de 1e ploeg, kunnen ze die dan ergens anders stallen."

"En daar komt Lommel dan concreet om het hoekje kijken. Want voetbal in België is eigenlijk een soort belastingsparadijs. Er is dat sociaal en fiscaal gunstregime waar heel veel over te doen is. Daardoor zijn de bruto-lonen van spelers voor clubs heel laag."

"En er is ook het minimumsalaris voor niet-EU-spelers. Een heel jonge talentrijke Afrikaanse voetballer, bijvoorbeeld, kan in België veel goedkoper aan de slag dan in het Verenigd Koninkrijk, waar de regels veel strenger zijn."

"In het Verenigd Koninkrijk moet die speler onder andere veel meer verdienen en moet hij een bepaald aantal interlands gespeeld hebben. Voor een buitenlandse eigenaar is het dus veel interessanter om spelers in België te plaatsen."

"Bovendien is het opleidingsniveau in België goed. Als die jonge spelers goed genoeg zijn, kunnen ze doorschuiven naar de eerste ploeg. Als de spelers niet goed genoeg zijn voor City, kunnen ze die proberen door te verkopen met winst."

"Dat betekent niet dat de Lommelse jeugd geen kansen meer zal krijgen. De City Group komt ook naar België omdat ze vermoeden dat hier veel talent zit. Misschien wordt Lommel wel een concurrent van de Belgische topclubs in het wedijveren naar voetbaltalenten."