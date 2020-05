Speelster dient Thiem van antwoord: "Ik ben beste Algerijnse, maar heb geen cent"

Thiem: "Ik ken het circuit van lager gerangschikte spelers"

Dat viel in het verkeerde keelgat bij de Algerijnse Ines Ibbou (WTA-620), die in een lange video op sociale media stevig van leer trok tegen Thiem.

Tijdens de coronacrisis is solidariteit een van de kernwoorden in de sportwereld.

Ibbou: "Mijn ouders zijn geen tennisprofs zoals de jouwe"

"Beste Dominic", opent Ibbou beleefd. "Ik kom uit een bescheiden gezin uit Algiers. Mijn ouders hadden niks te maken met tennis. Hoe zou mijn carrière eruit gezien hebben als mijn ouders net als de jouwe proftennissers waren geweest? Maar ik verwijt jou niks."

Ibbou haalt ook de situatie in Algerije aan. "Er zijn hier nauwelijks tennistoernooien en er is geen enkele Algerijnse trainer op internationaal niveau. We hebben zelfs geen indoortennisveld. Als het regent, moeten we in een sporthal trainen. Op sponsoring hoeven we ook amper te rekenen."



"Ik ben de beste speelster van mijn land. Maar ik heb geen cent in mijn zak. Dat is ironisch, vind je niet? Ik ben niet zeker of dat in jouw land of andere Europese landen zou kunnen. Maar het heeft me niet tegengehouden om mijn droom te realiseren."



"We vragen je niet veel, Dominic. Gewoon een beetje respect voor onze opofferingen", besluit Ibbou.