Ploegbaas Jumbo-Visma had corona: "Ik kan geen 30 km/u meer fietsen"

Ook het wielerpeloton ontsnapte niet aan het coronavirus. In de UAE Tour zat Fernando Gaviria een maand in zijn hotelkamer vast, nadat bij hem Covid-19 was vastgesteld.



In Nederland kreeg Richard Plugge (ploegbaas van Jumbo-Visma) af te rekenen met het virus. Dat was begin maart, enkele dagen nadat Plugge had beslist om zijn renners niet te laten starten in Parijs-Nice.

"Ik kreeg hoge koorts en dat bleef maar duren. Ik had ook een longontsteking en klachten aan mijn urinewegen", doet Plugge zijn verhaal in het NOS-programma Studio Sport.

"Na een dag of 6 werd ik opgenomen. In het ziekenhuis bleek op een bepaald moment dat de hoeveelheid zuurstof in mijn bloed gevaarlijk laag was en kreeg ik zuurstof toegediend. En dan denk je wel: oei."

Bijna 2 maanden later werkt Plugge nog altijd aan zijn herstel. "Ik merk dat ik nogal schor klink als ik lang aan het woord ben", zegt de 50-jarige Nederlander.

"En op de racefiets haal ik geen 30 kilometer per uur meer. Voor de ziekte was dat de snelheid waarmee ik altijd thuis kon komen, ook als ik niet mijn best deed."