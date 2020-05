Ook KV Oostende hapert niet bij het BAS en krijgt zijn licentie

KV Oostende greep een maand geleden naast zijn licentie. De Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group (PMG) bereikte niet tijdig een akkoord met de investeringsmaatschappij Alychlo van voormalig KVO-voorzitter Marc Coucke.

KVO stapte naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en kon na veel vijven en zessen een overeenkomst tussen alle partijen voorleggen. Al was de strijd ondanks het akkoord en de overname nog niet voorbij.

"De kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro was noodzakelijk om de licentie te behalen. Die kapitaalsverhoging zou op 15 mei worden doorgevoerd en daarmee voldeden wij ook aan de eisen van de Licentiecommissie", legt clubadvocaat Dimitri Dedecker uit.

"Maandag kregen we tijdens de zitting voor het BAS echter te horen dat die kapitaalsverhoging wél al effectief moest zijn gebeurd. We kregen tot vrijdag om dit in orde te brengen.”

"En dat was toch wel een huzarenstukje,” vult financieel adviseur Thorsten Theys aan. “Het werd een race tegen de klok, want waar je normaal zeker een dikke week voor nodig hebt, rondden wij nu af op drie dagen tijd."

"Ik durf te zeggen dat we het ‘wereldrecord kapitaalsverhoging afronden’ gevestigd hebben. Uiteindelijk was alles praktisch geregeld op vrijdagvoormiddag, een zestal uren vóór we een tweede keer voor het BAS moesten verschijnen."

"Uiteindelijk duurde die tweede zitting nog géén 20 minuten en er waren ook geen bijkomende vragen meer. Toen wisten we eigenlijk al dat het niet meer fout kon lopen, maar je bent toch pas helemaal zeker als het verlossende bericht komt. Het hele dossier heeft bloed, zweet en tranen gekost aan allen die hieraan meewerkten, maar het resultaat mag gezien zijn.”