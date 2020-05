KVO-voorzitter Dierckens: "Was een heel stresserende race tegen de tijd"

Dierckens: "Vrijdagmiddag was het zover"

Mooier kon het weekend gisteren niet eindigen voor voorzitter Frank Dierckens, die met KV Oostende eindelijk de proflicentie voor volgend seizoen heeft.

"Ik ben heel opgelucht", reageert Dierckens. "Ik zal nu eindelijk weer met een gerust hart kunnen gaan slapen. De voorbije maanden was dat minder het geval."

Dierckens en KV Oostende hebben een intense week achter de rug om de gevraagde kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro voor mekaar te krijgen.

"Het geld was al in België en stond geblokkeerd op een rekening. Maar de kapitaalsverhoging was niet gebeurd voordat we naar het BAS gestapt waren", legt Dierckens uit.

"Vorige week maandag werd daar een probleem over gemaakt. Vanaf dinsdag hebben we dan alles op alles gezet om zeker die kapitaalsverhoging te laten gebeuren. En vrijdagmiddag was het zover."

"Het was een enorm stresserende race tegen de tijd. Er moesten heel wat documenten ingevuld en getekend worden. Maar we hebben het gehaald."