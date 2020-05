Koen Casteels ziet ploegmaat uitvallen met gezichtsbreuken na luchtduel

Gerhardt ligt in het ziekenhuis, nadat hij zich gisteren zwaar geblesseerd had bij een kopbalduel in een onderling trainingwedstrijdje, meldt Wolfsburg. Coach Oliver Glasner bevestigde het slechte nieuws: "Hij heeft meerdere breuken in zijn gezicht. Dit is heel jammer."

Of en wanneer de eenmalige international onder het mes moet, is nog niet duidelijk. Maandag wordt de ploegmaat van Koen Casteels voort onderzocht. De uitmatch van zaterdag bij Augsburg mist hij al zeker.