Killian Overmeire maakt kastje leeg op Daknam: "Vergeven? Neen, neen, neen"

Het doek is al een tijdje gevallen over Sporting Lokeren, dat in de amateurdivisies een doorstart zal maken als Lokeren-Temse. Dat zal zonder boegbeeld Killian Overmeire (34) gebeuren, die vandaag in het stadion zijn spullen kwam ophalen. Sporza nestelde zich in zijn spoor.

Bekijk de reportage:

"Ik besef nu hoe zwaar ik heb afgezien"

"Het voelt speciaal en raar", vertelt Killian Overmeire aan onze reporter als hij zich nog eens neerplant in de kleedkamer van Lokeren. "Dat was het al toen ik naar hier reed. Ik heb 25 jaar dezelfde weg afgelegd, nu was het 7 weken geleden." "De kleedkamer ligt er bij alsof er gisteren nog een training is geweest. De tijd is hier blijven stilstaan, ja, maar dat was al even het geval." Overmeire wil na het faillissement niet alleen terugdenken aan de slechte herinneringen, maar koestert vooral ook de mooie momenten. "Ik ben nog altijd boos, maar ik kan er niets aan veranderen." "Hoe graag ik ook wil, het brengt niets terug. En ik moet zelf ook vooruit. Dat merk ik ook nu ik al weken thuis ben: ik besef nu hoe zwaar dat laatste jaar op mij gewogen heeft, hoe zwaar ik heb afgezien." "Thuis ben ik de jongste weken door de coronacrisis uit die negatieve spiraal getrokken. Ik heb weer wat gemoedsrust, alsof er een soort last van mijn schouders is gevallen." "Ik merk nu dat dit een zwaardere impact op me gehad heeft dan ik wilde inzien. Er is heel veel op me afgekomen. Als kapitein moest ik alles proberen op te lossen, maar er waren geen oplossingen. Ik merk nu hoe extreem die situatie is geweest."

"Het brengt niets op om verwijten te maken"

Killian Overmeire geeft het zelf toe: hij is nog altijd kwaad. Wie viseert hij dan vooral? "De mensen die verantwoordelijk zijn voor dit faillissement. Hoe kan een club failliet gaan 6 maanden na een overname? Hoe kan een mooie club als Lokeren verdwijnen? Dat zal ik nooit begrijpen." "Of ik de verantwoordelijken kan vergeven? Neen, neen, neen. Wat ze gedaan hebben, valt niet te vergeven." "Er zijn dingen gebeurd waar ik niets aan kon doen, net als alle andere mensen met een hart voor Lokeren. We zijn allemaal slachtoffers, ik ben er één van." Ex-voorzitter Roger Lambrecht en zijn opvolger Louis de Vries worden niet bij naam genoemd. "Het heeft ook geen zin om daar over te praten. Het brengt niets op om verwijten te maken. Ik weet wat er allemaal gebeurd is, maar het verandert niets." "We moeten vooruitkijken naar wat er nu gebeurt met de fusieclub Lokeren-Temse. Laten we kijken hoe Lokeren op een andere manier herleeft. Dat is ook mooi om te zien." "Er komt ook weer hoop bij de supporters. Het nieuwe project heeft tijd nodig, maar de fans zijn blij dat Lokeren op een andere manier kan voortbestaan."

"Alles op dezelfde manier? Ja, alleen de laatste 2 jaren"

De doorstart van Lokeren zal zonder Killian Overmeire gebeuren. "Lokeren zal altijd de club van mijn hart zijn, maar dit is het moment om even aan mezelf en mijn persoonlijke ambities te denken." "We zien wel wanneer de tijd rijp is om ooit terug te keren naar Lokeren. Ik weet niet of dat als voetballer zal zijn, maar misschien kan ik ooit op een andere manier nog iets terugdoen voor Lokeren-Temse." "Ik zie mezelf ook niet als een meubelstuk van deze club", zegt Overmeire. "Ik zie mezelf als iemand die 25 jaar geleden een klik heeft gemaakt met een club, die het geluk heeft gehad om hier te mogen spelen op het allerhoogste niveau en die prijzen heeft gepakt." "Ik zal op die manier tot de geschiedenis van Lokeren behoren. Daar ben ik trots op en daar ben ik dankbaar voor." "Of ik dan alles op dezelfde manier zou aanpakken? Ja, want ik heb er veel voor in de plaats gekregen. 2 keer de beker, Play-off I, Europa League, ... Alleen het einde, die laatste 2 jaren, zou ik willen veranderen."