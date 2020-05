KBVB buigt zich over licentieprocedure na Moeskroen/BAS-polemiek

"We zullen bekijken of dat nodig is", aldus Timmermans, die er wel voor pleit om eerst de motivering van het BAS af te wachten. Die komt binnen de 10 dagen.

De positieve uitkomst voor Moeskroen sloeg dan ook in als een bom, ook binnen het bondsgebouw. De KBVB schreef gisteren in een persbericht het "principieel oneens" te zijn met de beslissing van het BAS. CEO Peter Bossaert stuurde ook een mail naar de leden van de raad van bestuur, waarin hij aanstuurde op een hervorming van de licentieprocedure.

BAS is beroepsprocedure sinds 2013-2014

De KBVB zal zich dan ook vooral buigen over de beroepsprocedures. Tot enkele jaren geleden bestond een Licentiecommissie Hoger Beroep, waarbij clubs een licentieweigering konden aanvechten. Sinds het seizoen 2013-2014 werd het BAS erkend als officieel beroepsorgaan om te vermijden dat clubs naar de rechter zouden stappen.

Binnen de bond gaan nu stemmen op om het BAS niet langer in te schakelen. "Het is een piste om het beroep weer intern te halen, maar dat is allemaal voorwaardelijk", aldus Timmermans. "Ik herhaal: het is wachten op de motivering van het BAS."

Intussen maakt de voetbalbond met een werkgroep onder leiding van professor Frank Hendrickx (KU Leuven) werk van een nieuw reglement. De bedoeling was om die teksten proef te laten draaien dit seizoen, maar dat is niet gelukt. "Men is nu keihard aan het werken om dat nieuwe reglement voor het einde van het seizoen (30 juni, red.) klaar te krijgen", aldus Timmermans.