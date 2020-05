Eriksen over lockdown: "Ik dacht 14 dagen op de zetel van Lukaku te slapen"

Als voetballer moet je na een transfer altijd je weg zoeken bij je nieuwe club en in een nieuwe stad. Een mondiale gezondheidscrisis vergemakkelijkt dat proces natuurlijk niet, zo kan Christian Eriksen bevestigen.

De Deen was nog maar enkele weken eigendom van Inter toen Italië op slot ging. "Ik wist niet waar ik heen moest en op een bepaald moment dacht ik 14 dagen te slapen op de zetel van ploegmaats Romelu Lukaku of Ashley Young", vertelt Eriksen in de Italiaanse pers.

"Maar zij hebben een familie en dus moest ik het op een andere manier oplossen. Ik verbleef uiteindelijk in het complex van de club, samen met enkele stafleden en een kok."

Eriksen hield zich aan het dieet van de club en trainde in een parking. Maar toen hij toch eens wat frisse lucht wilde opsnuiven tijdens een wandeling, ging het mis.

"Het was vrij gênant. Ik praat amper Italiaans en ik wist niet wat wel en niet mocht. Ik dacht dat ik een wandeling mocht maken, maar dat was niet het geval. Met al je vrije tijd kon je niets aanvangen."

De politie hield Eriksen tijdens zijn uitje tegen, waarna de Deen zich netjes aan de regels hield. Intussen zijn de maatregelen in Italië wat minder strikt en vorige vrijdag verscheen Eriksen met zijn ploegmakkers weer op het trainingscomplex van Inter. "Ik kan niet wachten om weer te voetballen."