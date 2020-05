Dokter van die Mannschaft: "Naast het veld moet speler zich gedragen als gewone burger"

Volgend weekend is koning voetbal terug van weggeweest in Duitsland. De hele wereld zal de Duitse voetbalteams in de gaten houden en dus rust er een zeer grote verantwoordelijkheid op de schouders van de spelers in de Duitse competities.

"Het voetbal moet de mensen iets teruggeven. Dat betekent dat de spelers gedisciplineerd en verantwoordelijk moeten zijn", beklemtoont Tim Meyer, die als arts van de Duitse nationale ploeg de heropstart van de Bundesliga mee heeft uitgestippeld.

"De eerste missie van de spelers is het virus op afstand houden. De spelers zijn publieke personen en moeten zich gedragen zoals de andere burgers."

"Op het veld kunnen ze spelen zoals ze dat normaal doen. Maar als ze het voetbalveld verlaten, dan moeten ze leven zoals elke burger dat moet doen tijdens deze coronacrisis. Dat blijft cruciaal tot het einde van het seizoen."

Meyer beseft dat niet alle risico's kunnen worden uitgesloten. "Momenteel is niemand volledig veilig, welke job je ook uitoefent. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen in het medische plan."

"Ja, de mensen die beweren dat er nog risico's zijn, hebben gelijk. We kunnen die niet volledig uitschakelen. Maar we hebben talrijke maatregelen genomen om het risico op besmetting zo goed mogelijk te beperken."