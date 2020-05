Dimata komt eindelijk nog eens met update: "Ik ben volledig in vorm"

De match tegen Zulte Waregem in februari 2019 is voorlopig het laatste optreden van Landry Dimata in het shirt van Anderlecht. De spits was al een tijdje op de sukkel met een knieblessure en verdween daarna helemaal uit beeld.

Over de gezondsheidstoestand en revalidatie van Dimata werd niet of nauwelijks gecommuniceerd. Na een zeer lange geheimzinnige periode heeft Dimata nu zelf een bericht gedeeld op Instagram.

"Deze lange periode tijdens mijn blessure was complex", schrijft hij. "Het was zelfs moeilijk om mee om te gaan."

"Ik heb meer dan een jaar niet kunnen voetballen, maar ik bedank alle mensen die me zijn blijven aanmoedigen."

"Momenteel ben ik volledig fit en dat is dankzij jullie. Bedankt!"